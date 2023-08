Spaanse bond vraagt Rubiales om meteen af te treden, moeder van voorzitter sluit zich op in kerk en gaat in hongerstaking

Vidal (ex-Barça) zorgt voor afschuw met “walgelijke” opmerking over doelman die zelfmoord pleegde, maar bijt van zich af: “Was een anekdote”

De Chileense voetballer Arturo Vidal heeft voor afschuw gezorgd in de voetbalwereld. De voormalige speler van onder meer Bayern München, FC Barcelona en Inter maakte in een livestream op Twitch een zeer ongepaste opmerking over de Duitse keeper Robert Enke, die in 2009 zelfmoord pleegde. Enkele uren later reageerde Vidal op de heisa: “Ik zou nooit met zoiets lachen.”