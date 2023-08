Spaanse bond maakt bocht van 180 graden en vraagt voorzitter Rubiales om meteen af te treden

De Spaanse voetbalbond (RFEF) verzoekt de inmiddels geschorste voorzitter Luis Rubiales met onmiddellijke ingang af te treden, na diens controversiële kus vlak na de finale van het WK vrouwenvoetbal aan speelster Jenni Hermoso en de daaropvolgende heisa. De moeder van de Spaanse bondsvoorzitter heeft zich inmiddels opgesloten in een kerk en gaat daar in hongerstaking. Ze vraagt Hermoso om “de waarheid te vertellen”.

Luis Rubiales is sinds de finale van het WK vrouwenvoetbal wereldnieuws. Niet omdat Spanje zich tot wereldkampioen kroonde, wel omdat de bondsvoorzitter na afloop van de finale speelster Jennifer Hermoso vol op de mond kuste. Rubiales belandde in het oog van de storm - of zeg maar een orkaan. Hij weigerde ondanks alle kritiek op te stappen, zélfs nadat 81 (!) speelsters - waaronder de 23 WK-winnaressen - in een open brief bekend maakten niet langer opgeroepen te willen worden zolang Rubiales aan de macht blijft.

Intussen werd Rubiales geschorst door de wereldvoetbalbond FIFA en opende het Spaanse parket een onderzoek voor “seksuele agressie” naar de Spaanse bondsvoorzitter. Het Openbaar Ministerie kondigde in een communiqué aan dat het “feiten die een misdrijf van aanranding zouden kunnen vormen” zal onderzoeken. Het Openbaar Ministerie nodigde Jennifer Hermoso ook uit om binnen de 15 dagen contact op te nemen met hen om “geïnformeerd te worden over haar rechten als slachtoffer” en om “indien nodig een klacht in te dienen”.

Moeder Ángeles Béjar heeft het gehad met de heisa rond haar zoon en sloot zich vanochtend op in de Divina Pastora-kerk in Motril om daar in hongerstaking te gaan. “Ik zal dag en nacht niet eten, tot de onmenselijke en bloederige jacht op mijn zoon stopt”, zegt ze aan EFE. “Dit verdient hij niet. Waarom zijn ze zo gemeen voor hem? Wat zit hier achter? Mijn zoon doet geen vlieg kwaad.”

Béjar richt zich ook tot Hermoso. “Vertel de waarheid en blijf bij je oorspronkelijke versie. Er is geen sprake van seksueel misbruik, aangezien er wederzijdse toestemming was, zoals te zien is op de beelden.”

Spaanse voetbalbond vraagt Rubiales af te treden Donderdag startte de FIFA een tuchtprocedure tegen Rubiales en twee dagen later werd hij voor 90 dagen geschorst door het disciplinaire comité. De Spaanse voetbalbond (RFEF) kwam maandag opnieuw samen tijdens een spoedvergadering naar aanleiding van de situatie en vraagt aan Rubiales om met onmiddellijke ingang af te treden. De RFEF neemt zich ook voor om een “diepgaande organisatorische herstructurering” door te voeren op strategische posities binnen de voetbalbond. Die moet zorgen voor een nieuwe fase in het management van het Spaanse voetbal. Door de vraag om af te treden keert de bond terug op haar stappen. Afgelopen weekend verdedigde het nog de voorzitter door onder meer een reconstructie van de bewuste avond te publiceren. Rubiales mag door de voorlopige schorsing tot nader order geen voetbalgerelateerde activiteiten meer uitoefenen op nationaal en internationaal niveau. Volledig scherm Luis Rubiales. © AFP

Hermoso zelf toonde zich zaterdagavond voor het eerst sinds het veelbesproken moment aan de buitenwereld. De speelster, tegenwoordig uitkomend voor het Mexicaanse Pachuca, woonde in Madrid de finale van de Women’s Cup tussen haar ex-club Atlético Madrid en AC Milan bij.

Ze werd lachend vastgelegd door fotografen, zeker wanneer Atlético-speelster Leicy Santos het winnende doelpunt vierde door een shirt van Spanje met Hermoso’s naam de lucht in te steken. Hermoso kon het gebaar duidelijk appreciëren en gooide een kushandje.

