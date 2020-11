Spaans bondscoach Enrique fier op z’n troepen: “Duitsland speelde met beste elf”

De voetbalwereld even met verstomming. 6-0 werd het tussen Spanje en Duitsland. De Duitse media spreken over een ramp. Spaans bondscoach Luis Enrique duidde na de pandoering ook nog eens op het gegeven dat ‘Die Mannschaft’ met quasi z’n sterkste elf aantrad. “Duitsland is nog steeds een van de beste teams van Europa en de wereld. Daar bestaat geen twijfel over. Voor deze wedstrijd waren ze koploper in de groep en verloren ze nog niet. Vanavond speelden ze met hun beste elf. Neuer in doel. Kroos, Goretzka, Gündogan op het middenveld en Gnabry, Sané en Werner in de aanval. Dat zijn hun beste spelers... Ze misten enkel Kimmich. Tien van de elf starters speelden ook zaterdag, misschien lag daar het probleem voor Duitsland. In vergelijking met zaterdag kozen wij immers voor zes andere spelers.”