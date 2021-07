Southgate wil met Engeland naar WK in Qatar: “Maar nu heb ik rust nodig”

EK voetbalGareth Southgate wil ook na de verloren EK-finale op Wembley tegen Italië doorgaan als bondscoach van Engeland. De 50-jarige Southgate heeft een contract tot en met het WK van volgend jaar in Qatar. De bondscoach wilde een halve dag na de nederlaag tegen de Italianen niet speculeren over mogelijke contractverlenging, maar benadrukte wel dat hij in ieder geval wil aanblijven tot het volgende WK.

“Dit is niet het juiste moment om over zulke dingen na te denken. We moeten ons kwalificeren voor Qatar”, zei Southgate, die sinds 2016 bondscoach van de ‘Three Lions’ is. “Ik heb nu vakantie nodig, ook om terug te blikken op dit EK. Ik heb behoefte aan rust. Het vergt veel van je om je land op zulke toernooien te leiden. Ik wil me niet ergens langer aan verbinden dan nodig is. Nee, het gaat ook niet over financiën. Zoals ik me nu voel, wil ik met de ploeg naar Qatar.”

Kritiek op wisselbeleid

Onder leiding van Southgate grepen de Engelsen bij het WK van 2018 in Rusland net naast de medailles (vierde). Een jaar later eindigden ze als derde in de eerste editie van de Nations League. Voor eigen publiek op Wembley was Engeland heel dicht bij de eerste Europese titel, maar het ging mis vanaf de strafschopstip. De jonge aanvallers Marcus Rashford, Jadon Sancho en Bukayo Saka misten vanaf 11 meter. Southgate had vlak voor het verstrijken van de verlenging Rashford en Sancho speciaal voor de strafschoppen ingebracht. De bondscoach kreeg nogal wat kritiek op zijn wisselbeleid.

“Als trainer leer je altijd. Ik heb nu een aantal van de grootste wedstrijden gecoacht, je gaat dan door een achtbaan”, zei Southgate. “Je doet nooit alles goed. Soms win je wedstrijden, ondanks de beslissingen die je neemt. Dat is onderdeel van het leerproces. Ik moet de wedstrijd nog eens terugkijken. Er gebeurt zoveel tijdens die 2 uur. Het is te vroeg om daar nu al inhoudelijk op in te gaan. Maar dat gaan we wel doen.”

Volledig scherm Southgate troost Sancho na diens penaltymisser. © Photo News