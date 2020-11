“Sorry, Jan”: Vertonghen zadelt Foket met panna op, maar De Bruyne geeft hem nadien meesterlijk koekje van eigen deeg

Nations League De mogelijke tegenstan­ders in de Final Four onder de loep: Rode Duivels mogen zich opmaken voor schitteren­de affiches

7:49 De Rode Duivels plaatsten zich vanavond voor de Final Four van de Nations League. Daar wacht in oktober 2021 met Frankrijk, Spanje en Italië een pittige uitdaging. Toplanden die we volgende zomer ook al kunnen tegenkomen op het EK. Tijd dus om de mogelijke tegenstanders onder de loep te nemen.