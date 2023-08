“Sorry Harry”: geen debuut om in te kaderen voor Kane, Leipzig en Openda winnen Duitse Supercup

“Misschien was het mijn fout”: hamstring van De Bruyne baart Guardiola grote zorgen, Rode Duivel is weken out

Frustrerende start van het Premier League-seizoen voor Kevin De Bruyne. De middenvelder viel na twintig minuten uit in de openingswedstrijd tegen Burnley. Coach Pep Guardiola zei na de match dat het om dezelfde hamstringblessure gaat die hem in de Champions Leaguefinale parten speelde. De Bruyne is weer een tijd out. Hij mist zo goed als zeker de interlands in september met de Rode Duivels. Guardiola: “Kevin is down.”