Snel voor de leeuwen gegooid, beiden lang lege prijzenkast: het verhaal van Italiës bekendste Gigi’s

Gianluigi Donnarumma viert vandaag zijn 22ste verjaardag. De sluitpost van AC Milan heeft er ondanks zijn nog jeugdige leeftijd al een stevige carrière opzitten. Vorig weekend speelde hij, op de leeftijd van 21 jaar en 361 dagen, met de Milanese derby al zijn 200ste wedstrijd in de Italiaanse Serie A. Een absoluut record dat tot gisteren in handen was van een andere Gianluigi: Buffon. De legendarische doelman van Juventus had wat extra jaartjes nodig. Hij bereikte diezelfde mijlpaal op de leeftijd van 24 jaar en 83 dagen.

Beide doelmannen hebben niet alleen hun voornaam en positie gemeen. Ze maakten ook al snel hun debuut bij de grote jongens. Donnarumma was amper 16 jaar toen hij voor het eerst in de basis verscheen tegen Sassuolo. Buffon was amper een jaartje ouder toen hij tegen AC Milan een eerste maal mocht opdraven. Buffon verdween echter na een paar wedstrijden uit de basis en was niet meteen een onbetwistbaar titularis, in tegenstelling tot Donnarumma. Na zijn debuutmatch verdween de geboren Napolitaan eigenlijk nooit meer uit de basis.

Donnarumma’s beste saves:

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Bij de Italiaanse nationale ploeg zien we ook weer een gelijkenis. Donnarumma verzamelde tot nog toe 20 caps voor zijn land. Buffon kwam op dat moment aan 25. Zowel Donnarumma als Buffon moesten regelmatig op de bank plaatsnemen. De laatste twee interlands stond Donnarumma tussen de palen bij de ‘Azurri.’ Wellicht heeft de jongeling nu definitief de fakkel overgenomen. Zeker nu Buffon ook bij Juventus al even geen eerste keuze meer is. De Pool Szczęsny is eerste keeper.

Ook qua type komen de doelmannen overeen volgens voormalig bondscoach Marcelo Lippi: “Donnarumma is de opvolger van Buffon. Hij doet me aan Buffon denken als het gaat over positiespel en betrouwbaarheid.” Daarnaast zijn beide heren gezegend met geweldige reflexen en atletisch vermogen.

Volledig scherm Gigi Buffon was 24 jaar op het moment van zijn 200ste wedstrijd. © Photo News

Donnarumma is ondertussen al zes jaar het vaste sluitstuk van AC Milan. Grote prijzen leverde hem dat nog niet op. Eén prijs heeft hij op z’n palmares: een Italiaanse supercup. Buffon zijn prijzenkast oogde lang nóg leger, maar op latere leeftijd zou hij met Juventus de ene na de andere titel winnen. Op zijn 23ste trok hij van Parma naar Juventus. Donnarumma krijgt dit seizoen misschien wel dé kans op een eerste landstitel. Milan speelt immers voor het eerst sinds lang weer mee om de knikkers, al slikte het afgelopen weekend in de Derby della Madonnina een fikse opdoffer.

Afwachten of Donnarumma straks nog in de Serie A voetbalt. Komende zomer is hij einde contract bij Milan. De Rossoneri hopen op een contractverlenging, maar een akkoord is er nog niet. Milan zou niet willen tegemoetkomen aan de looneisen van zijn sluitpost. Daarnaast is er nog onenigheid over de duur van de overeenkomst. Milan ziet zijn goudhaantje het liefst voor vijf jaar bijtekenen. Donnaruma en zijn makelaar Mino Raiola tekenen liefst een korter contract van drie seizoenen. De tijd dringt wel voor Milan. Onder meer Manchester United, Bayern en PSG zouden aan de mouw van de jonge Italiaan trekken. Aan interesse is er dus geen gebrek.

De beste saves van Buffon:

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.