Slechts 17 miljoen uitgaven door 18 eersteklassers: wintermercato nooit zó koel, zowel nationaal als internationaal

VoetbalNooit was de Europese wintermercato zo kalm. De vijf grootste voetballanden betaalden in totaal zo’n 630 miljoen minder euro minder dan vorig jaar. In België waren de voorbije jaren nooit zo weinig transfers in januari.

Gisteren was de laatste dag van de transfermarkt. In een normaal seizoen is ‘transfer deadline day’ als een rollercoaster: goed voor kriebels in de buik en heel wat onverwachte bochten. Niet zo in coronatijden. Het bleef voor het overgrote deel windstil.

Het valt op: de grote voetballanden zitten serieus op hun centen. In Engeland, Duitsland, Italië, Spanje en Frankrijk is er amper een toptransfer te bespeuren. In totaal gaven ze in januari 630 miljoen euro minder uit aan transfers in vergelijking met vorige winter.

Thomas Peeters, sporteconoom aan de Erasmus School of Economics van Rotterdam, ziet een belangrijke trendbreuk.

“Het voetbal is een aparte economie. De voorbije twintig seizoenen is die telkens met 8, 9 procent gegroeid. Zelfs financiële crisissen hadden geen impact op het voetbal. Dit is de eerste keer dat er wél een grote impact is.”

Volledig scherm De Belgische wintermercato van 2021 onder de loep. © HLN

Volledig scherm Thomas Peeters. © Photo News

Corona is een belangrijk deel van de verklaring. Maar daar stopt het niet, zegt Peeters. “Het gevoel is dat er een bepaald plafond bereikt is. De rek lijkt voor het grootste stuk uit bepaalde mediacontracten, bijvoorbeeld. Het is maar de vraag of ze in Engeland nog beter kunnen doen dan de huidige overeenkomst. Ondertussen hebben clubs als Barcelona, Real Madrid, Juventus het lastig. Zij hebben bijna het maximum uit hun nationale markten gehaald op vlak van tv-rechten en sponsoring. Het is geen toeval dat er nadrukkelijker dan ooit over de Super League wordt gesproken. Dat is een van de laatste opties tot schaalvergroting.”

Ondertussen bleef het ook op de Belgische mercato rustig. De voorbije jaren waren er nooit minder transferbewegingen te zien dan nu. In totaal trokken de eersteklassers 61 spelers aan, en lieten ze er 52 gaan. Ter vergelijking: vorig jaar waren er in totaal nog 137 transferbewegingen.

Volledig scherm Michel Vlap trok op huurbasis naar Arminia Bielefeld. © BELGA

De Belgische clubs gaven de voorbije jaren ook nooit minder uit: slechts 17 miljoen verdeeld over de achttien eersteklassers. Ze verdienden in totaal wel een paar miljoen euro meer dan vorig jaar (39 miljoen tegenover 56 miljoen). Al moet daar wel een kanttekening bij gemaakt worden: Club Brugge neemt het leeuwendeel daarvan voor zijn rekening. Alleen al de transfer van Krépin Diatta naar Monaco leverde blauw-zwart 20 miljoen op.

Thomas Peeters ziet nog een andere trend: “Veel clubs proberen hun overschotten kwijt te geraken. Dat is ergens ook een gevolg van corona. De ploegen moeten besparen, en proberen daarom de loonlast naar beneden te krijgen. Kijk naar de transfer van Vlap bijvoorbeeld: dat kadert wellicht in de zoektocht naar saneringen.”

Volledig scherm Krépin Diatta leverde Club Brugge 20 miljoen euro op. © BELGA