Slechte generale repetitie voor Vitesse: tegenstander Anderlecht in Conference League gaat met 0-3 de boot in tegen Willem II

Voetbal Football Talk. ‘Alle boeren zijn homo’s’: Anderlecht niet blij met lied fans - Lommel klopt Moeskroen

10:35 De vrouwenploeg van RSC Anderlecht heeft zich niet kunnen plaatsen voor de tweede (en laatste) voorronde van de Champions League. Paars-wit verloor in de finale van groep 3 in de eerste kwalificatieronde tegen het Kroatische Osijek met 1-0. Lojna (54.) bracht de Kroatische vrouwen even na de rust op voorsprong, waarna Tessa Wullaert en co geen reactie meer in huis hadden.