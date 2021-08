Slecht nieuws voor de Rode Duivels? Jérémy Doku valt uit met een spierblessure

Op de derde speeldag in de Franse Ligue 1 stonden Stade Rennes en Nantes tegenover mekaar. Het werd 1-0 via een doelpunt van Terrier (58.) Jérémy Doku startte in de basis voor Rennes, maar blesseerde zich tijdens een actie in 39e minuut aan de dij en moest behandeld worden door de medische staf. Hij kon verder spelen, maar werd gewisseld door Sulemana in de 43e minuut.