Slachtoffer getuigt hoe Benjamin Mendy ‘panic room’ regelde via vingerafdruk en haar 3 keer op 20 minuten tijd zou hebben verkracht

Kijk binnen in de ‘gruwelvilla’ waar Mendy 13 vrouwen verkrachtte:

Toen het feest die avond in oktober zich verplaatste naar de villa, nam Mendy plots de telefoon af van de vrouw - haar ervan beschuldigend dat ze foto’s aan het nemen was terwijl dat tegen de afspraak was. De 28-jarige Fransman liep ermee door zijn huis, de dame in kwestie achtervolgde hem om haar gsm te heroveren. Tot ze plots in zijn slaapkamer - ook wel de inmiddels beruchte ‘panic room’ - stonden. De deur viel achter haar in het slot. Volgens de dame regelde Mendy de toegang via een vingerafdruksensor. Ze kon geen kant meer op.

Toen ze ‘s ochtends naar beneden ging achter een oplader voor haar gsm, zat Mendy op de sofa. “‘Kom naar hier’, zei hij me. Hij begon me te plagen met de oplader, waarna ik naar de kamer ging, de deur achter me dicht deed en in de douche ging. Maar toen zag ik Mendy binnensluipen. Ik was in shock en wou alleen maar naar een handdoek grijpen. Hij deed zijn witte boxershort uit en ik zag hoe hij zichzelf betastte. ‘Je moet nu vertrekken’, zei ik hem. Maar hij bleef in de badkamer hangen en volgde me toen ik terug naar de kamer liep om me weer aan te kleden. Hij verhinderde dat en wreef zich tegen mij aan. Hij ging op het bed zitten en zette me op hem. ‘Ik vind het leuk wanneer je danst’, zei hij. Hij bleef me vastpakken, deed opnieuw zijn boxershort uit en bleef zeggen ‘maak je geen zorgen, ik wil je gewoon voelen’. Ik bleef me verzetten, probeerde me te bevrijden en hield vooral mijn handdoek over mijn lijf vast. Terwijl hij me probeerde te penetreren, bleef ik hem van me afduwen. Ik was helemaal van streek en vroeg me af waar zijn vrienden waren. Waarom waren zij niet hier? Moet ik schreeuwen? Wat moet ik doen? Ik weet dat het deels mijn fout is - ik had niet naar Manchester mogen komen.”