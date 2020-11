Situatie Diego Maradona toch erger dan gedacht: spoedoperatie voor voetballegende na hersenbloeding

VoetbalDiego Maradona heeft zich nog geen week na zijn zestigste verjaardag laten opnemen in een ziekenhuis in La Plata. Maradona moet met spoed geopereerd worden in zijn hoofd vanwege een hersenbloeding, dat melden diverse media in Argentinië en Spanje. De ingreep zou binnen enkele uren moeten plaatsvinden.

Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt. Pas je cookie instellingen hier aan.

De situatie leek niet ernstig toen Maradona in het ziekenhuis opgenomen werd met bloedarmoede en lichte uitdrogingsverschijnselen. “Hij voelde zich niet lekker en daarom deze opname. We willen hem minimaal drie dagen in het ziekenhuis houden”, vertelde Dr. Leopoldo Luque, de persoonlijke arts. Maar de situatie van Maradona is toch niet zo goed als aanvankelijk gedacht. De Argentijn moet geopereerd worden in het hoofd door een hersenbloeding. Met spoed.

Vrijdag mocht hij nog zestig kaarsjes uitblazen en stond hij bij Gimnasia nog in de dug-out voor de Argentijnse competitiestart tegen Patronato. Voor even althans, want Maradona zou nog tijdens de (gewonnen) wedstrijd vertrekken. Beelden van die dag tonen aan dat hij niet in de beste gezondheid verkeerde en verkeert. Op weg naar zijn ‘troon’ moest hij ondersteund worden door twee medewerkers van de club.

Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt. Pas je cookie instellingen hier aan.

Drie dagen later raakte bekend dat hij zich ondertussen liet opnemen in een ziekenhuis in La Plata. Hij voelde zich al een tijdje niet goed, zo vertelde dokter Leopoldo Luque, de persoonlijke arts van Maradona, aan Argentijnse media. Aanvankelijk zou het vooral gaan om een mentaal en emotioneel probleem. “Psychologisch gaat het niet te best en bij hem komen daar altijd fysieke klachten bij kijken. Diego is iemand die zich soms heel goed voelt en soms helemaal niet. Het is niet gemakkelijk om Maradona te zijn. De afgelopen week veranderde zijn houding. Hij werd bozer en terughoudender.” Wellicht zit zijn verjaardag - die hem deed terugblikken op z’n leven - daar voor iets tussen. “Zijn verjaardag deed hem veel dingen oprakelen”, stelde Luque.

Eerder vandaag sijpelden er berichten binnen dat Maradona alweer aan de beterhand was, maar nu blijkt de situatie toch ernstiger dan de entourage van ‘Pluisje’ eerst liet uitschijnen.

Medische voorgeschiedenis

Diego Maradona heeft wel al vaker last gehad van medische klachten. Zo werd hij in 2004 al eens opgenomen in het ziekenhuis met hart- en ademhalingsproblemen, een gevolg van zijn veelvuldig cocaïnegebruik. Later liet hij zich behandelen voor z'n drugsverslaving en onderging Maradona een maagoperatie om gewicht te verliezen. In 2007 ging hij zelf naar het ziekenhuis, deze keer om zijn alcoholverslaving te laten behandelen.

Ook de laatste jaren ging het niet al te best met de voormalige stervoetballer. In 2018 viel hij voor de ogen van hele wereld flauw op het WK voetbal in Rusland tijdens de wedstrijd Argentinië-Nigeria. In januari 2019 werd hij nog maar eens opgenomen in het ziekenhuis voor een interne bloeding in de maag.

Volledig scherm © REUTERS

Volledig scherm © EPA

Volledig scherm © EPA

Volledig scherm © AFP

Volledig scherm © EPA

Lees ook:

Bekijk ook: Maradona wordt zestig

Volledig scherm © Getty Images