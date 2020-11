Simen Juklerød en Abdoulaye Seck kijken vooruit naar match tegen LASK Linz: “Willen eerste blijven”

Europa LeagueWordt de zes op zes negen op negen? In dat geval zal Antwerp FC morgenavond al quasi zekerheid verkrijgen over Europese overwinning. Niets minder dan een stunt voor de debutant in de Europa League. Maar zover is het nog lang niet, weten spelers Simen Juklerød en Abdoulaye Seck.

Juklerød kreeg, net als Miyoshi en Haroun, rust tegen Anderlecht. “Hij was niet honderd procent fit”, wist coach Ivan Leko te zeggen. Maar hoe voelt de Noorse wingback zich vandaag? “Ik voel me prima. En dat was afgelopen weekend niet het geval. Dan heeft het ook weinig zin om te spelen. Even aan de kant blijven was het beste voor mezelf én het team, was de conclusie die de coach en ik maakten na een korte babbel.”

Er wél bij tegen Anderlecht en vermoedelijk ook morgen aan de aftrap is Abdoulaye Seck. Vorig seizoen lang geen titularis onder Bölöni, nu wel sterkhouder in het Antwerp van Ivan Leko.

“En ik ga er alles aan doen om dat vertrouwen dat ik krijg niet te beschamen. Het wordt allesbehalve makkelijk tegen LASK, ze spelen min of meer hetzelfde systeem als ons. Maar we gaan er alles aan doen om te winnen, negen op negen te pakken en zo op kop te blijven in onze groep.” Seck was enkele weken geleden nog out met covid, maar is daar nu volledig van hersteld, zo bevestigt hij. “Al was ik er wel twee dagen goed ziek van. Maar c’est fini, het is achter de rug, ik voel me weer prima.”

Net als Seck verwacht ook Juklerød niet dat ze de Oostenrijkers zomaar op één, twee, drie opzij zullen zetten. “Het is een team dat altijd vol voor de winst gaat. Hopelijk zijn we sterker en kunnen we de zo beoogde drie punten pakken. Ik voel me goed, het team heeft veel vertrouwen. Als we blijven spelen zoals we al een paar weken doen, hoop ik en denk ik dat we er een goede partij van kunnen maken.”

Volledig scherm Abdoulaye Seck. © BELGA