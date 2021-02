Silvio Proto openhartig in eerste interview na zijn afscheid: “Met wat ik nu weet over het voetbalwereldje, was ik misschien een andere weg ingeslagen”

Twee weken geleden verbrak Silvio Proto zijn contract in onderling overleg met Lazio Roma. Toen hij aan het einde van vorig seizoen te midden van de lockdown geopereerd werd aan de arm, zette dat hem aan het denken. «We hadden mooie momenten samen, gewoon thuis of in de tuin, met mijn vrouw en de kinderen», vertelt Proto. «Toen voelde ik sterk aan wat ik gemist had op familiaal vlak. Ik was gewend om om de twee dagen op een vliegtuig of in een hotel te zitten. Ik voelde de nood aan een normaal leven, met mijn vrouw en mijn kinderen.»