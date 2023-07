“She said YES”: Steven Defour vraagt vriendin Isabel op romantische wijze ten huwelijk

KIJK. Ook Benzema etaleert meteen zijn klasse: Gouden Bal-wi­naar scoort heerlijk bij debuut voor Al-Ittihad

Na Lionel Messi heeft ook Karim Benzema z’n debuut allerminst gemist. De 35-jarige Fransman won met Al-Ittihad van ES Tunis in de Arab Club Champions Cup. Het werd 1-2 en de spits had in beide goals een stevige voet. Eerst gaf hij de assist voor de gelijkmaker van Abderrazak Hamdallah en tien minuten na rust krulde hij de winnende treffer enig mooi in de verste hoek. Twintig minuten voor tijd werd Benzema naar de kant gehaald.