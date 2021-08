Sergio Ramos verwelkomt Lionel Messi in Parijs: “Wie had dat ooit gedacht?”

AA Gent “Is al dat wisselen wel nodig, Hein?” Onze AA Gent-wat­cher stelt zich vragen bij rotatie van Vanhaeze­brou­ck

9 augustus AA Gent speelde tot nu toe zes wedstrijden met inzet: eentje werd gewonnen, twee eindigden op een gelijkspel, drie keer werd verloren. Die ene zege kwam er in de allereerste wedstrijd, thuis tegen Vålerenga in de Conference League. De Buffalo’s speelden toen goed voetbal, ze wonnen met 4-0. Op het veld stond toen iets wat een basisteam zou kunnen zijn, op Godeau na. Okumu ondervond toen nog hinder van een blessure, hij lijkt in se beter dan Godeau.