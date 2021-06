Sergio Ramos neemt in tranen afscheid van Real Madrid: “Dit is geen vaarwel, maar een tot ziens”

Sergio Ramos heeft vandaag afscheid genomen bij Real Madrid. De Spaanse centrale verdediger speelt sinds 2005 bij Real Madrid en groeide uit tot een echte clublegende. Ramos scoorde maar liefst 101 keer in 671 matchen voor De Koninklijke. Hallucinante cijfers voor een verdediger. “De tijd is gekomen om afscheid te nemen van Real Madrid. Het is één van de moeilijkste momenten van mijn leven. Ik had zo graag afscheid genomen in het stadion, in het Santiago Bernabéu. Ik zal hier op een dag terugkomen, dat weet ik zeker. Ik wil Real Madrid enorm bedanken, ik zal jullie altijd in mijn hart meedragen”, zei hij. Voor welke ploeg Ramos volgend jaar uitkomt, is nog niet bekend.