Sereen Seraing maakt zich op voor bekermatch tegen Anderlecht: “Worden we uitgeschakeld, dan is het zo”

Voor de Metallo’s is de Croky Cup bijzaak in vergelijking met de strijd om het behoud in de Jupiler Pro League. Wat niet betekent dat Jordi Condom er niet vol wil voor gaan. “Tijdens de eerste competitiemaanden was mijn keuze flinterdun. Inmiddels is de concurrentie toegenomen. En de bewustheid ook. Voetballen kunnen ze allemaal, maar sommigen gedroegen zich nog als amateurs. Op en naast het veld. Die snappen nu wat de status van professional op het hoogste vlak inhoudt. Dat is méér dan plezier beleven en blij zijn nu en dan in de belangstelling te staan.”

“De groep maakt, collectief en individueel, vorderingen en zal op het einde van de reguliere competitie een totaal ander beeld vertonen. Volwaardig, matuur. Uiteraard is de bekermatch van komende dinsdag tegen Anderlecht voor ons geen prioriteit. Het behoud staat centraal. Maar dat betekent niet dat ik ga improviseren. Wie best in vorm is, komt aan de aftrap. Anderlecht pijn doen is een goede voorbereiding met het oog op de daaropvolgende match op Club Brugge. Tot nu hebben we nog geen topclub geklopt, maar we zijn ertoe in staat. Idealiter scoren we eerst, om daarna op onze klein veld, geconcentreerd en met overgave, de tegenstander op te vangen. En worden we uitgeschakeld, dan is dat zo. Nederlagen bieden stof tot nadenken. Dat was voor ons zo na de 3-0 op Beerschot. Met gunstig gevolg.”