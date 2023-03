Sensatie in de Vrouwen Eredivisie: Fortuna Sittard wint met 2-1 van landskampioen Twente, Wullaert blinkt uit

VoetbalDe heenwedstrijd was 6-0. Dat zou vandaag niet gebeuren. Ze hadden het in Sittard gezworen. 2-1? Neen, die hadden wij niet zijn aankomen. “Nou, wij wel,” lacht Fortuna-coach Roger Reijners. De hele Belgische enclave in Sittard is inmiddels ingeburgerd en coach Reijners wordt zeer gewaardeerd. “Hij is een coach die heel dicht bij elk van ons staat. Op een manier die je van een man niet gauw verwacht,” zegt Diede Lemey. Dat is een reden waarom een nagelnieuwe club kan meeknokken voor de derde plaats. Ajax en Twente zijn onoverwinnelijk. Alhoewel, Twente vandaag dus niet.

Een half uur het episch centrum van de wedstrijd: de 60 meter voor de neus van Diede Lemey. Twente is met de cijfers outstanding in Nederland. 13 punten voor Fortuna, tussen de twee staat Ajax. Twente maakt heel veel goals en Oranje-doelvrouw Van Domselaar had er nog maar 2 binnengekregen. De aanvalslijn van Twente? Flame Elena Dhont (7 goals en 7 assists in de Eredivisie) en twee van de zes Oranjevrouwen van de club. Maar wat toonde de titelfavoriet voor de rust? Een bal die tegen de paal caromboleert en een kopballetje van Dhont.

Wullaert ontsnapt en wordt tegen de grond gewerkt door Dijkstra. Rode kaart en alvast een Oranjevrouw minder. Wullaert laat de penalty aan Knol. “Ik had die misschien wél moeten nemen. De fout was op mij en ik dacht dat ze mijn hoek kende. Ik was niet zeker van mijn stuk.” Anna Knol dan maar. Zwak getrapt en moeiteloos gepakt door Van Domselaar.

Wullaert pikt de bal op en doet bijna de hele linkerkant. Glasheldere voorzet, matig afgewerkt door Gros. Dit lijkt ineens echt op een wedstrijd die Fortuna kan winnen.

Volledig scherm Tessa Wullaert. © Photo News

Acht minuten voor de rust kopt Knol, die van de penaltymisser, een voorzet naar nergens keihard in de linkerbovenhoek. Ver buiten bereik van Diede Lemey. 0-1. Juist, dat is voetbal en correct, Twente is leper, gemener en matuurder. Heerlijke bal van Jarne Teulings, Wullaert probeert hem in een keer over Van Domselaar te spelen. Nog een schot van Wullaert en opnieuw Van Domselaar.

Wullaert en Teulings, dat werkt wel. “Jarne op 10, dat zou ik zeker zien zitten. Maar dan hebben we niemand op de linksbuiten.” Teulings is zeer aanwezig, gave technica. Ze is al een tijdje uit beeld bij de Flames. “Ja, maar ik wordt gevolgd. Ik speel alles bij de U23 en hier wordt ik elke week beter.” Ze komt zeker nog terug bij de Flames, dát straalt ze uit.

De 67ste is de minuut van Diede Lemey. Ze stopt een lastig schot van Dhont en in de scrimmage die daarop volgt, houdt ze er eentje tegen met haar voet. Veel werk op hoge voorzetten, ze keept secuur en coacht het hele team. “Dat is mijn stijl. Je ziet als doelvrouw alles. Zo blijf ik ook scherp.” Ze zit in elke actie op die manier.

Reijners doet een offensieve wissel. Nieuwe aanvalster Huizenga wordt bij haar eerste actie geveld. Opnieuw een penalty. “Dat was hét moment. Nu moest ik het wel doen,” zegt Wullaert. “Je gaat de netten laten trillen,” ging Teulings haar vertellen. Hard vliegt de bal tegen de touwen. Of ze de hoek van Wullaert kende? Van Domselaar lag in de verkeerde. Reijners doet nog een offensieve wissel. Er komen 7 minuten bij. In de eerste loopt Wullaert weg uit het centrum. Daar ligt ineens alles open voor Hulst en Huizenga, de wisselspeelsters. Hanna Huizenga zorgt voor 2-1 en Daphne van Domselaar krijgt er in deze match evenveel binnen als in de vorige veertien. De landskampioen had 27 keer op rij niet verloren, puntenverlies in de Eredivisie was geleden van december 2021. Fortuna en het Belgische clubje (Iliano speelde 75' rechtsachter, Delacauw is nog geblesseerd, red.) zijn de stuntploeg van het weekend en helemaal, in het zog van Ajax en Twente, ‘The Best of the Rest’. Over veertien dagen spelen ze tegen Twente voor de KNVB-beker.

Volledig scherm © Photo News