Senegalese WK-held Papa Bouba Diop op 42-jarige leeftijd overleden na slepende ziekte

Diego Maradona Liverpool-coach Klopp: “In plaats van een selfie te vragen, hadden we ons respect kunnen tonen voor Maradona”

27 november Liverpool-trainer Jürgen Klopp stond op zijn wekelijkse persconferentie stil bij het overlijden van Diego Maradona "Zijn levensloop toont goed aan hoe aangenaam, maar tegelijkertijd hoe moeilijk het voor een wereldvoetballer kan zijn", vertelde de Duitser. "Hij was een heel indrukwekkende persoonlijkheid. Ik heb hem een keer ontmoet, en voor een speler van mijn niveau was dat zoals de paus ontmoeten. Het was echt speciaal. Ik zal hem net als de rest van de voetbalwereld missen. Als ik de reacties van overal ter wereld op zijn dood zie, maak ik me de bedenking dat we hem misschien hadden kunnen redden. In plaats van een selfie te vragen, hadden we ons respect kunnen tonen. Dan hadden we hem mogelijk kunnen redden.”