Scoren in tijden van oorlog: Josef Bican, de vergeten goalgetter die zijn doelpuntenrecord nu kwijt is aan Cristiano Ronaldo

VoetbalGoal nummer 960 voor Cristiano Ronaldo gisteren tegen Napoli. De Portugees zou nu de meest productieve voetballer ooit zijn, nu hij Jozef Bican voorbij is. Maar wie is die vergeten goalgetter uit Oostenrijk-Hongarije?

De internationale organisatie RSSSF (Rec.Sport.Soccer Statistics Foundation), die sinds 1994 een digitaal archief met voetbalstatistieken bijhoudt, blijft erbij dat Ronaldo nog 46 doelpunten te gaan heeft om het ‘echte’ doelpuntenrecord van Bican te evenaren. Pepi’ Bican kwam tussen 1931 en 1955 tot 805 officiële doelpunten, volgens de RSSSF.

Probleem is dat Bican, die het merendeel van zijn goals maakte in dienst van Slavia Praag – waar hij ook tijdens de Tweede Wereldoorlog bleef voetballen – in een tijd speelde waarin het bijhouden van doelpunten niet even nauwkeurig gebeurde als nu. Bij Bican is, in tegenstelling tot Ronaldo, niet elk profdoelpunt op beeld te verifiëren.

Toch houdt de FIFA de telling van de RSSSF aan. Volgens de voetbalbond moet Ronaldo dus nog een seizoen of twee, drie door blijven scoren om officieel erkend te worden als ’s werelds productiefste prof aller tijden. Ook Pelé heeft er volgens RSSSF 767. Romario komt op 743. De discussie zal dus nog wel even woeden. In elk geval blijft de naam Bican opduiken als de man die Ronaldo voorbij moet.

Opgegroeid in armoede

Pelé en Romario kennen we uiteraard, maar Bican is voor velen een ongeschreven blad. Wie is die vreemde vlerk uit het verleden die iedereen schijnbaar vergeten is? De man werd in 1913 net voor de Eerste Wereldoorlog geboren en stierf aan het begin van deze eeuw op 12 december 2001 in Praag. Bican werd geboren als Oostenrijker, maar stierf als een Tsjech.

Zijn eerste stapjes als voetballer kwamen er op straat in de jaren twintig. Bican sloot zich op 12-jarige leeftijd aan bij Hertha Wenen en rolde daarna via Rapid Wenen in het profvoetbal. De aanvaller had het in zijn jeugdjaren niet al te breed en zou volgens de overlevering vaak blootsvoets op straat tegen een balletje trappen. Bovendien verloor Bican op jonge leeftijd zijn vader.

Frantisek Bican was zelf voetballer geweest, maar stierf op 30-jarige leeftijd in Oostenrijk. De veteraan van de Eerste Wereldoorlog weigerde een operatie na een nierblessure die hij opliep bij een fikse botsing tijdens een voetbalwedstrijd. Bican senior overleed aan zijn blessure en zou dus nooit zien hoe zijn 8-jarige zoon later furore zou maken op een voetbalveld.

100m in 10,8 seconden

Want dat deed de jonge Josef al snel. Met dank aan een fenomenale snelheid. Bican zou indertijd de 100m in 10,8 seconden gelopen hebben. Ter referentie: Jesse Owens zette in dezelfde periode in 1936 het wereldrecord op 10,2 seconden. Tussen z’n 18de en 22ste scoorde Bican met dank aan zijn verschroeiende versnellingen 78 keer in 62 wedstrijden voor Rapid Wien.

Het was pas toen Bican in 1937 overstapte naar Slavia Praag, dat het hek helemaal van de dam ging. Mede doordat de Tsjechische voetbalcompetitie in de Tweede Wereldoorlog gewoon bleef doorgaan, kon Bican een ongelofelijk doelpuntenrecord vestigen. Terwijl de rest van Europa oorlog voerde, kon Bican scoren. De cijfers lopen uiteen, maar in negen jaar tijd zou hij in 211 matchen 399 keer de netten doen trillen in Praag.

Bican maakte ondertussen ook z’n debuut voor de Oostenrijkse nationale ploeg. De aanvaller vertegenwoordigde zijn land op het WK in 1934 en haalde daarbij de halve finale, maar kwam op de wereldbeker maar één keer tot scoren. In de woelige politieke jaren dertig van de vorige eeuw kwam hij ook één keer uit voor de selectie van Bohemen en Moravië. In die ene wedstrijd scoorde Bican prompt drie keer.

Goals in clubverband

Na 14 goals in 19 wedstrijden voor Oostenrijk liet Bican zich middenin zijn succesvolle jaren bij Slavia Praag naturaliseren tot Tsjecho-Slowaak. Door een procedurefout kwamen de papieren evenwel niet in orde om te voetballen op het WK in 1938. Door de Tweede Wereldoorlog en de verminderde mogelijkheid tot interlands kwam Bican uiteindelijk tot 12 goals in 14 matchen voor Tsjechoslowakije.

Het merendeel van zijn goals scoorde Bican dus in clubverband. De goalgetter - die in de jaren veertig geen kant koos voor het nazisme of het communisme - speelde na zijn periode bij Slavia Praag nog voor Vitkovice Zelezarny, Sokol Skoda en daarna weer Dynamo Praag, de nieuwe naam van het vroegere Slavia. In 1955 stopte hij op zijn 42ste met voetballen, volgens de ene cijfers na 759 en volgens de andere cijfers na 805 goals.

In de jaren negentig liet de man nog het volgende optekenen over zijn waanzinnige statistieken. “Of het vroeger gemakkelijker scoren was? Neen, doelpunten maken is altijd hetzelfde gebleven. Het is pas als er geen kansen zijn in match, dat je niet kan scoren. En kansen zijn er altijd!”

