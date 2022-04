Schade bij Kevin De Bruyne valt mee, Guardiola ziet met overvolle kalender geen ideale omstandigheden: “Dit kan voor problemen zorgen”

Champions LeagueZorgen om Kevin De Bruyne? De Rode Duivel vroeg om een wissel in het Champions League-duel tegen Atlético. In de 65ste minuut ging ‘KDB’ bij een 0-0-stand naar de kant. Uit voorzorg, heel erg veel lijkt er niet aan de hand. Coach Pep Guardiola ziet met een overvolle kalender geen ideale omstandigheden. “Dit kan ons in de problemen brengen.”

Manchester City verdedigde in de Champions League met succes een 1-0-voorsprong tegen Atlético Madrid. De troepen van Pep Guardiola hadden in de terugmatch genoeg aan een scoreloos gelijkspel om zich te plaatsen voor de halve finales. Kevin De Bruyne was lange tijd onzichtbaar en werd in de 65ste minuut naar de kant gehaald. Op eigen vraag weliswaar. De Rode Duivel incasseerde onder meer een tik van Reinildo en kreeg vervolgens verzorging aan de zijlijn.

De blessure van lijkt op het eerste zicht niet zo erg. De Bruyne wandelde na de match redelijk comfortabel rond. Na zijn wissel was ook alleen en ijszak rond zijn voet te zien op de bank. Van krukken of een beschermende brace was geen sprake. “Het is niet dezelfde enkel als op het EK. Volgens mij zal de schade dit keer meevallen”, aldus analist Marc Degryse. “Ik denk dat we hem zaterdag in de FA Cup tegen Liverpool al terugzien. Misschien dat hij niets meer wilde forceren.”

Toch baarde de situatie zorgen na de match. Pep Guardiola had het zelfs over “grote problemen” in zijn persconferentie na de wedstrijd. De Spanjaard zag ook rechtsback Kyle Walker uitvallen, net nu City in de weken van de waarheid komt in de strijd om de Premier League, de FA Cup en de Champions League. “We mogen niet vergeten dat we drie dagen geleden voetbalden tegen Liverpool, dan naar hier reisden en nu met nieuwe blessures zitten. We zijn ook maar mensen.”

