Schaars geklede vrouw verstoort slotfase Finland-België met vreemde boodschap op haar shirt

Diesel dood? Nog niet, maar het einde is nabij

21 juni Het bedrijfswagenpark stapt in 2026 quasi volledig over op elektrische wagens, terwijl ook de particuliere bestuurder steeds vaker voor een EV opteert. Vele automerken stellen langs hun kant dan weer een datum in het vooruitzicht waarop ze definitief stoppen met de productie van auto’s met een verbrandingsmotor. Hoelang mogen we nog met een nieuwe diesel rijden? En is het nog interessant om in een dieselwagen te investeren? HLN Drive weegt de pro’s en de contra’s af.