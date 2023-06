Saoedische Al-Hilal probeert Romelu Lukaku te verleiden met miljoenen, maar Big Rom wil absoluut bij Inter blijven

Zijn dichte entourage viel dinsdagochtend uit de lucht. Toch is een Franse tussenpersoon met goeie contacten in het Saoedisch voetbal zeker van zijn stuk: een directeur van Al-Hilal heeft maandag in een chic Parijs hotel een meeting gehad met Romelu Lukaku (30) om een mogelijke miljoenentransfer te bespreken. ‘Big Rom’ heeft echter weinig interesse: hij wil bij Inter blijven.

Het was een eerste verkennend gesprek, zo wordt gefluisterd in Parijs. ‘Big Rom’ zou de zoveelste speler uit een topcompetitie die de voorbije weken werd benaderd door een club uit de ambitieuze Golfstaat.

Eens luisteren kan geen kwaad? Saoedische clubs proberen topspelers te lokken met salarissen van 20 miljoen euro netto en meer, maar Lukaku hapte voorlopig niet toe. Tussen vraag en aanbod gaapt volgens Franse media een groot gat, maar in de entourage van Lukaku hebben ze geen weet van onderhandelingen.

Saoudi-Arabië is geen prioriteit voor Lukaku. Lukaku verdient bij Inter momenteel 12 miljoen euro bruto. Bij moederclub Chelsea heeft hij bijna het dubbele. Daar is trainer Mauricio Pochettino op de hoogte dat Lukaku liever niet naar Londen terugkeert, na zijn uitleenbeurt aan Inter. In Milaan hopen ze eerstdaags van de Engelse topclub te horen hoeveel een tweede seizoen op huurbasis precies moet kosten en wat de plannen van Chelsea zijn.

Dat bevestigde Inter-baas Steven Zhang na de verloren Champions Leaguefinale in Istanboel: “Lukaku heeft getoond hoe gehecht hij is aan Inter. Hij is een ongelooflijke jongen. Hij ligt onder contract bij Chelsea, dus we gaan nu met hem praten.”

Op Instagram laat Lukaku eveneens in zijn kaarten kijken. Hij bedankt de Inter-fans voor de steun tijdens het seizoen. Hij wil blijven. Lukaku: “Het heeft niet mogen zijn. Maar we hebben alles gegeven. En daarom zit iedereen die van deze club houdt met een wrang gevoel. Maar de club heeft honger. En we zullen blijven vechten om dat gloriemoment op een dag te kunnen beleven.”

In navolging van Cristiano Ronaldo (Al-Nassr) tekenden ook Karim Benzema en Ngolo Kanté (beiden Al-Ittihad) voor een Saoedische club. Verwacht wordt dat nog enkele grote namen hun voorbeeld zullen volgen. Lionel Messi haalde wel de neus op.

Geld is er geen probleem. Het vermogensfonds PIF van kroonprins Mohammed bin Salman wil jaarlijks 1 miljard uitgeven op de plaatselijke competitie te pimpen. Met een agressieve aanpak hopen ze spelers te overtuigen. Vaak slaan ze de tussenpersoon en zaakwaarnemers over.

Lukaku zelf heeft geen haast. Hij wacht de gesprekken tussen Inter en Chelsea af.

