Sandwichman Kevin: om het geld is het ‘m niet te doen, maar De Bruyne tekent wel nieuwe sponsordeal

RSC Anderlecht Vincent Kompany in beeld bij Premier Lea­gue-club Burnley om er hoofdtrai­ner te worden

Opvallend en ‘exclusief’ nieuws in ‘The Telegraph’. Volgens de Engelse krant is Burnley in zijn zoektocht naar een nieuwe coach na het ontslag van Sean Dyche uitgekomen bij Vincent Kompany. Er zou nog geen sprake zijn van een concrete aanbieding. Kompany is niet de enige kandidaat voor de post van T1 op Turf Moor: Chris Wilder (Middlesbrough), Carlos Carvalhal (Braga) en Wayne Rooney (Derby County) zijn ook in de running.

10:24