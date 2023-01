Salaris van 4 miljoen euro per jaar: Portugal heeft grootse ambities met Roberto Martínez

“Boa tarde.” Portugees voor goeiemiddag.

Roberto Martínez weet zichzelf te verkopen. Salesman van zichzelf, ook in Lissabon.

Op een charmerende toon en met grote glimlach presenteerde hij zich. Hij had zelf een paar woordjes Portugees voorbereid. “Muito obrigado, presidente. Muito obrigado a todos. Hartelijk bedankt voorzitter, hartelijk bedankt iedereen.”

Binnenkomer in de landstaal, waarmee hij punten probeerde te scoren – de voertaal bij zijn presentatie als bondscoach der Belgen was in 2016 louter Engels. In het Spaans voegde Martínez eraan toe dat hij zo snel mogelijk Portugees zal leren.

In Portugal weten ze ook dat het hem in het Nederlands of Frans in zes jaar nooit is gelukt. Ondanks de lessen. Hij verantwoordde zijn keuze voor het Engels als de meest neutrale taal in een meertalige kleedkamer. En bovendien wilde hij zich enkel uitdrukken in het Nederlands of het Frans als hij het perfect onder de knie had. Kostte hem te veel tijd.

Vandaar.

Gouden Generatie

In de bondsgebouwen in Lissabon ging het amper over de Duivels. Op die ene vraag na of hij wel het maximum heeft gehaald uit een Gouden Generatie. Een verbale dribbelaar draaide de andere kant op: “Het is aan anderen om te oordelen. We stonden vier jaar lang nummer 1 op de wereldranglijst.”

Martínez lachte. Bleef glimmen van trots. Schudde gewillig handjes.

Zoals verwacht, gooide hij ook de deur niet dicht voor Cristiano Ronaldo. Van legendes neem je geen afscheid, zoals hij dat over de oude generatie Duivels had gezegd. Nochtans heeft de Federação Portuguesa de Futebol hem gevraagd een nieuwe cyclus te beginnen.

Richting het WK van 2026, wanneer zijn grootste speler aller tijden 41 zal zijn. Martínez gaf Ronaldo in zijn antwoorden geen hoop. Maar hij voegde er wel aan toe dat hij belangrijke spelers zal respecteren. “Ik ben geen coach die overhaaste beslissingen neemt. Cristiano staat alvast op de lijst met spelers die ik wil spreken en leren kennen. Mijn uitgangspunt voor die ronde is de WK-selectie van 26 spelers. Daar zat Ronaldo dus bij. Maar alleen al op basis van zijn staat van verdienste voor Portugal verdient hij dat, dus laten we praten. Daarna zal het een sportieve beslissing zijn.” Het is wachten op foto’s van zijn staatsvisite aan CR7 in Saoedi-Arabië. Wordt speciaal voor Martínez. Met zulke vedetten – groter dan een land, groter dan een club – heeft hij nog nooit gewerkt.

“Minstens halve finales”

Portugal verwacht veel van Martínez. In zijn speech van 10 minuten noemde bondsvoorzitter Gomes hem een moedig man. “Omdat hij de meest gelouterde Portugese bondscoach ooit, Fernando Santos, durft op te volgen.”

Gomes had zijn speech helemaal uitgeschreven. Hij sloeg het ene blad na het andere om. Omdat hij op een historische dag vooral niets wilde vergeten.

Gomes: “De voorbije weken hebben we een profiel opgesteld. Iemand die ambitieus was. Vertrouwd met het internationale voetbal. Iemand die het gewoon is om met spelers van het hoogste niveau te werken. Met ervaring in de beste competities. Het pad van Martínez spreekt voor zich.”

Zoals Martínez destijds ook de Belgische bobo’s inpakte tijdens zijn sollicitatie, deed hij dat ook bij Portugal.

Gomes: “Hij gelooft zoals wij dat Portugal altijd mee moet doen voor de prijzen op de grote toernooien. En daarmee bedoelen we minstens de halve finales halen. Dat is wat we ambiëren. Dat is ons DNA.”

Volledig scherm Bondsvoorzitter Gomes overhandigt Martínez een Portugees shirt. © REUTERS

10 miljoen?

Martínez weet voor welke uitdaging hij staat, met een team dat naast de ouwe Ronaldo en Pepe ook spelers op hun piek bevat, zoals Bernardo, João Cancelo, Rúben Dias (Man City), Bruno Fernandes (Man United) en talenten als João Felix (straks Chelsea), Rafael Leão (AC Milan) en Nuno Mendes (PSG).

Hoeveel Martínez er exact gaat verdienen, is niet bekend. Voorganger Santos verdiende volgens een aanslagbiljet van de fiscus ongeveer 10 miljoen euro bruto, in 2016 én 2017 samen. Inclusief forse winstpremie voor de triomf op het EK in 2016. Portugese media, waaronder Correio da Manhā, schatten zijn salaris op 4 miljoen bruto. Ter vergelijking: bij de Rode Duivels verdiende Martínez voor zijn duobaan circa 2,3 miljoen euro per jaar plus bonussen.

Bondsvoorzitter Gomes aan Martínez: “In de komende jaren zullen jij en je gezin een land ontdekken dat weet hoe het nieuwkomers moet verwelkomen. Een land dat altijd twee keer zoveel zal terugbetalen voor het werk en de toewijding die iemand elke dag toont.”

Aan Martínez’ werkijver, beschikbaarheid en menselijkheid zal het straks niet liggen.

Vraag ze dat maar eens in Tubeke.

Volledig scherm Roberto Martínez vandaag bij zijn voorstelling als bondscoach van Portugal. © REUTERS