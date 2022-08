Ryan Giggs bekent voor rechter in relaties geregeld ontrouw te zijn en zegt dat kopstoot “niet zo bedoeld” was

VoetbalRyan Giggs ontkent dat hij ooit geweld heeft gebruikt tegen vrouwen. De voormalige topvoetballer (48) zei dat in de rechtbank van Manchester, waar hij zich moet verantwoorden voor aanklachten van huiselijk geweld die zijn ingediend door zijn ex-partner Kate Greville (36) en haar zus Emma (26). Giggs bekende tijdens de zitting wel dat hij meerdere malen vreemd was gegaan gedurende de relatie met zijn ex, waarvoor zij uit haar huwelijk was gestapt. “Ik ben van nature een flirter.”

Deze week dient de rechtszaak tegen de Welshman, die zijn hele carrière voor de Engelse topclub Manchester United voetbalde. Giggs werd dinsdag ondervraagd door zijn eigen advocaat Chris Daw. Hij ontkende alle aantijgingen, maar zei wel dat een ruzie met Kate en Emma uit de hand was gelopen. Volgens de vrouw had Giggs onder meer een kopstoot en een elleboogstoot uitgedeeld. Aan de rechter vertelde Giggs zijn versie van dat incident.

Volledig scherm © REUTERS

“Ik wou dat Kate en Emma mijn huis zouden verlaten na een ruzie, maar zij weigerden. Ik zag vervolgens geen andere optie dan de politie in te schakelen en besloot ook haar gsm af te pakken. Ik weet dat ik dat niet had mogen doen, maar ik was emotioneel, kwaad en van streek. Kate wou die toen terugpakken en nam mijn hand vast, waarna er een handgemeen ontstond met Emma in de buurt. Ik geef toe dat we vervolgens tegen elkaar zijn gebotst. Ik weet niet meer of dat met het gezicht of hoofd was, alleen dat het zeker niet de bedoeling was.” Volgens de getuigenis van Emma zei Giggs vervolgens: “De volgende kopstoot is voor jou.”

Volledig scherm Lynne Giggs, moeder van Ryan, woonde de zitting bij. © REUTERS

Hij zou haar ook een keer naakt de gang op hebben getrapt met haar koffer, in het Westin Hotel in Dubai in 2017, nadat ze hem had gevraagd naar vermeend overspel met Zara Charles, een Brits lingeriemodel. Daarover zei Giggs: “We vonden het beiden geweldig elkaar daar te kunnen zien, nadat Kate was ingegaan op een werkgelegenheid in de Verenigde Arabische Emiraten. Maar de sfeer veranderde toen ik een bericht beantwoordde van mijn dochter die in een nachtclub zat. Ik voelde dat Kate aan het meelezen was en raakte geïrriteerd. Ik zei nog dat ik louter met Libby aan het communiceren was, maar ze bleef maar vragen stellen.”

Volledig scherm Zara Charles zou momenteel de huidige vriendin van Ryan Giggs zijn. © Facebook Zara Charles

“Daarop heb ik haar gevraagd te vertrekken en heb ik haar spullen in de koffer gegooid. Kate probeerde me dat te verhinderen. Ik heb de koffer niet kunnen sluiten, maar heb die wel half in de gang kunnen zetten. Waarna Kate die terug ging halen en op de zetel is blijven slapen. Nadat we gekalmeerd waren, zijn we samen gaan slapen en hebben we seks gehad. De seks die we geregeld hadden. Dan ging het er wel geregeld ruig aan toe. Geen speciale dingen, gewoon ruig.”

Volledig scherm Stacey Cooke, de ex-vrouw van Giggs die de voetballer acht jaar lang bedroog met de zus van zijn broer Rhodri. © REUTERS

Greville werkte sinds 2013 als hoofd van de public relations- en communicatiedienst van GG Hospitality, een managementbedrijf van Ryan Giggs en Gary Neville, zijn gewezen ploegmaat bij Man United. In die tijd haalde Giggs geregeld de krantenkoppen wegens zijn acht jaar lange affaire met Natasha, de vrouw van nota bene zijn broer Rhodri. Een affaire die Giggs ook zijn huwelijk met Stacey Cooke kostten, maar volgens de geruchten was Greville ook toen al in het spel. Zo kocht hij op tijd en stond dure cadeaus voor haar. Greville was toen getrouwd met Damian Burke, een huwelijk dat ze via een sms-boodschap gedaan maakte.

Giggs raakte als gevolg van deze recentste affaire zijn baan als bondscoach van Wales kwijt. De ex-voetballer werd eind 2020 op non-actief gezet, nadat hij was opgepakt door de politie. Met Rob Page als interim-bondscoach slaagde Wales erin om zich voor het eerst sinds 1958 te plaatsen voor het WK. In juni besloot Giggs om zijn functie neer te leggen.

Volledig scherm © AP