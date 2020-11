Russische bondscoach zet aanvoerder Dzyuba uit selectie na gênante privévideo

Belgisch voetbal Inhaalmat­chen ook op Europese avonden, clubs moeten mogelijk twee wedstrij­den in één weekend afwerken

6 november Door het stijgende aantal coronabesmettingen bij de clubs werden de afgelopen weken al verscheidene wedstrijden in de Jupiler Pro League uitgesteld. Dat was al het geval bij onder meer Moeskroen, Cercle Brugge, KV Mechelen en Waasland-Beveren. Achter de schermen werkte de Pro League naarstig aan een aantal uitwijkmogelijkheden. Zo is er in samenspraak met de kalendermanager beslist om ook op dagen met Europees voetbal wedstrijden in te plannen, zij het op een vroeger aanvangsuur dan de wedstrijden in de Champions League en de Europa League. Daarnaast is ook beslist dat clubs mogelijk twee wedstrijden in één weekend moeten afwerken: de ene op vrijdag, de andere op maandagavond. De Pro League heeft ook twee inhaaldata voorzien eind december en begin januari, mochten er in de toekomst volledige speeldagen dienen uitgesteld te worden.