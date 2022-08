Rooney haalt Benteke naar de Major Soccer League: “Zijn ervaring en torinstinct zijn van onschatbare waarde”

Benteke zou bij DC United een ‘Designated Player’ kunnen worden, waardoor hij er een riant loon kan opstrijken. Hij zal nog wel een tweetal weken moeten wachten op een werkvisum, waardoor hij pas op 20 augustus tegen Philadelphia Union zou kunnen debuteren. Na 22 matchen is de club uit Washington, die zijn thuismatchen in het Audi Field speelt, de rode lantaarn in de Eastern Conference. Degraderen kan echter niet. Twee gewezen Anderlecht-spelers zijn er actief: Andy Najar speelt er, Nicolas Frutos zit er in de technische staf.

Een jaar later belandde hij al bij Crystal Palace, waar hij het aanvankelijk goed deed maar de laatste jaren vooral bankzitter was. Met 31 miljoen euro was hij nochtans de recordtransfer van Palace. Bij de ‘Eagles’ scoorde de spits in totaal 37 keer in 177 matchen in alle competities. Benteke was er vorig jaar nog bij op het EK, maar kwam slechts zes minuten tegen Finland in actie en bleef gefrustreerd achter. Voor de Rode Duivels scoorde hij 18 keer in 45 A-caps.