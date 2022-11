Ronaldo scoort, onder toeziend oog van Messi, als eerste op vijf WK's (maar ziet tegenstander wel z'n viering stelen)

Ruzie met Manchester United of niet, contract ontbonden of niet: Cristiano Ronaldo (37) is niet van de wijs te brengen. En blijft maar records breken - dankzij z'n goal tegen Ghana is CR7 de eerste speler ooit die op vijf verschillende WK ’s weet te scoren. Dat zag ook Lionel Messi. Nu ja, op een bepaalde manier toch.

Of de strafschop terecht gefloten werd, daar valt zeker over te discussiëren. Misschien voelde scheidsrechter Ismail Elfath zich wel verplicht om de bal op de stip te leggen nadat hij in de eerste helft een scorende Cristiano Ronaldo terugfloot voor een wel heel lichte duw. Soit, de elfmeter kwam er en Cristiano Ronaldo faalde niet - wat had u gedacht? Doelpunt nummer acht in Ronaldo’s WK-geschiedenis, maar vooral: het vijfde verschillende WK waarop hij minstens één scoort. Niemand die het hem ooit heeft voorgedaan.

Ook Lionel Messi niet, maar toch was de link met z'n Argentijnse rivaal ook vanavond weer niet ver weg. Toen Ronaldo zijn doelpunt op de intussen gekende wijze ging vieren, was op de achtergrond een grote afbeelding van Messi in de tribunes te zien. Alsof het zo moest zijn.

Volledig scherm © AP

Ronaldo was overigens niet de enige die z’n viering bovenhaalde. Toen de ingevallen Ghanees Osman Bukari aan de overkant de 3-2 tegen de touwen kopte, vierde die dat alsof hij net de gelijkmaker had gemaakt en aapte hij prompt de viering van Ronaldo na. De bal snel uit het doel vissen om op zoek te gaan naar de 3-3 had misschien een betere reactie geweest, al kun je het hem natuurlijk moeilijk kwalijk nemen.

De ‘Ronaldo-viering’ van Bukari:

Volledig scherm © ANP / EPA

Volledig scherm © BELGA

Volledig scherm © AFP