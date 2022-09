Ronaldinho-mania: nadat Braziliaanse superster 2 keer scoort in galamatch, geraakt hij met moeite weg uit Ghelamco Arena

Ronaldinho kreeg uiteraard een warme ontvangst. Vuurwerk, dolle fans en Braziliaanse vlaggen in de tribunes. Hij werd luid toegejuicht. Bij zijn eerste baltoetsen ging het publiek los. Wel jammer: slechts een derde van het stadion was op dat moment gevuld. Het verkeer naar de Ghelamco was een ware hel - alle toegangswegen zaten vast. Heel wat fans misten daardoor ook de eerste twee doelpunten. Legear, nog actief bij eerste amateurklasser Visé, gaf in tegenstelling tot de meeste anderen een behoorlijk fitte indruk. Hij scoorde en liet scoren. Knappe assist voor Vandooren. Ook de clubloze Carcela kon doen wat-ie wou. Hij moest net voor rust wel op een brancard naar de kant met een (zware?) blessure. Hopelijk valt de schade mee.

En Ronaldinho? Die kon niet verbergen dat hij van het leven geniet - nog meer dan tijdens zijn carrière. Vooral in zijn eerste helft voor AA Gent moest hij nog warmdraaien, zo leek het. Na de pauze liet Ronaldinho - in een zwart tenue - méér zien met Standard. Alsof de schaars geklede Braziliaanse danseressen tijdens de rust hem hadden geïnspireerd. We zagen enkele flitsen van wie hij ooit was. Vraag maar aan Gent-verdediger Suler, die in de wind werd gezet door de Braziliaan met een heerlijke beweging. En dan: een strafschop. U weet wie hem trapt. Ronaldinho legde de bal netjes in de linkerhoek. Even later stierf z’n vrijschop op de lat.