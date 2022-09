Ronaldinho komt naar België voor galamatch tussen AA Gent en Standard (én speelt mee): “Kijk ernaar uit Belgische fans te ontmoeten”

En Ronaldinho kijkt ernaar uit, zo laat hij weten in een persbericht. “In mijn carrière heb ik nooit in België of tegen een Belgische club gespeeld. Twintig jaar geleden was ik er op het WK in Japan wel bij in de achtste finale tegen de Rode Duivels. Ik kijk er dus naar uit om de Belgische fans te ontmoeten. De Circus Cup wordt een bijzonder evenement en we gaan er alles aan doen om de supporters een geweldige avond te bezorgen.”