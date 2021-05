Romelu Lukaku, van Didier Drogba imiteren op het pleintje tot kampioen worden in Italië: “Ze hebben bijna een jaar met hem gelachen op Anderlecht”

VoetbalHij heeft er even op moeten wachten, maar op z'n 27ste heeft Romelu Lukaku eindelijk z'n eerste grote prijs in het buitenland beet: de scudetto met Inter. Een ideaal moment om met de teletijdmachine terug te keren naar de - zeker niet altijd makkelijke - jeugdjaren van ‘Big Rom’, die toen al een onuitwisbare indruk naliet op z'n tegenstanders. “Als Lukaku vertrok vanaf de middellijn, kon je hem onmogelijk afstoppen. Zo hard ik kon, stampte ik nog tegen zijn knie, maar hij liep onverstoorbaar door. En ik, ik had serieuze pijn.”