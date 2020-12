Romelu Lukaku siert cover France Football: “Behoor tot de vijf beste spitsen ter wereld”

VoetbalNog meer in de actualiteit. Romelu Lukaku prijkt vandaag groot op de cover van het magazine ‘France Football’. Een reportage van acht bladzijden over de spits in vorm: “Ik behoor tot de top vijf van de beste spitsen”, zegt de Rode Duivel.

“Zeker de laatste vijf maanden. Er zijn misschien spelers die meer hebben gescoord. Maar, nee, de top vijf is de juiste inschatting. Ik heb wel geen zin om mijn ranking te geven”, aldus ‘Big Rom’. Dat France Football Lukaku eruit pikt als zijn coverster heeft alles te maken met zijn constante prestaties en zijn status in 2020. Hij is dit jaar na Robert Lewandowski (42 goals), Erling Haaland (38 goals) en Cristiano Ronaldo (38 goals) bij de best scorende spits in Europa met 37 goals, in alle mogelijke competities. Hij meet zich qua statistieken met de groten, al wil hij dat zelf niet gezegd hebben. “Ik wil mezelf niet vergelijken met Cristiano Ronaldo, Messi of Lewandowski. Maar als zij constant hun grenzen kunnen verleggen op elk vlak, waarom zou ik dat dan niet kunnen?”

In het interview komt Lukaku ook nog eens terug op zijn relatie met Inter-coach Antonio Conte. “Hij vertelde me: ‘Als je sterk wordt met de rug naar het doel, is het over. Dan kan niemand je nog stoppen.’ Op elke training liet Conte Andrea Ranocchia in m’n rug plakken en vroeg hij Andrea om er vol voor te gaan. Als ik de bal verloor, deden we de oefening opnieuw.”

Naast Inter draait Lukaku ook bij de Belgische nationale ploeg op volle toeren. Sinds hij op 3 maart 2010 z'n debuut maakte voor de Rode Duivels, trof Lukaku 57 keer raak, waarmee hij topschutter aller tijden is van de nationale ploeg. “Ondanks mijn moeilijkheden bij de Duivels in het begin, was ik 100 procent zeker dat ik de topschutter aller tijden zou worden. We hebben topspelers, dus ik was er echt zeker van.”

Wat de ambities voor het EK van komende zomer betreft: “We weten wat ons te doen staat. We weten ook dat er veel andere grote ploegen zullen zijn. Ik hoop maar op één ding: dat alle spelers van de nationale ploeg zonder blessures aan het EK kunnen beginnen.”

