“Romelu Lukaku is als een grote broer voor me”: Julien Duranville over ‘Big Rom’, de revalidatie en zijn afscheid bij Anderlecht

Hoe zou het nog zijn met Julien Duranville? De 16-jarige Belg ruilde in januari Anderlecht in voor Dortmund voor minstens 12,5 miljoen euro. Onze landgenoot speelde door blessureleed nog geen minuut voor ‘Die Borussen’. Op de clubwebsite spreekt Duranville voor het eerst. “Mijn keuze voor Dortmund was makkelijk, maar afscheid nemen van Anderlecht was dat niet.”

Grotendeels in het Frans, flarden in het Duits. Geflankeerd door zijn leraar Duits, waar hij twee tot drie keer per week mee samen zit, neemt Duranville plaats bij de clubmedia voor zijn eerste interview als Dortmund-speler. “Het is fantastisch hoe je je als jonge speler kan ontwikkelen hier”, opent Duranville. “Als kleine jongen was ik al fan van Ousmane Dembélé (de Fransman speelde in het seizoen 2016-17 voor Dortmund voor hij naar Barcelona trok, red.). Later kon ook Sancho mij bekoren. Zo is Dortmund steeds aanwezig geweest in mijn gedachten.”

Bovendien geldt Dortmund als een populaire plek voor Belgen. Thorgan Hazard (nu uitgeleend aan PSV) en Meunier liggen er nog onder contract. Witsel trok afgelopen zomer de deur van het Signal Iduna Park achter zich dicht. “Meunier helpt me met mijn integratie”, vertelt Duranville. “Vooral als het dan gaat over mogelijke taalbarrières. Al spreekt iedereen hier wel vlot Engels. Toch wil ik op termijn in het Duits kunnen communiceren.”

Volledig scherm Duranville scoorde begin september tegen OH Leuven. © Photo News

Duranville maakte vorig seizoen zijn debuut in de hoofdmacht van Anderlecht. De flankaanvaller viel op de slotspeeldag op bezoek bij Club Brugge zeven minuten in. In de eerste seizoenshelft van dit seizoen verzamelde hij - mede door spierblessures - amper 340 minuten bij paars-wit, alvorens de stap te zetten richting de Duitse topclub. “Laat het me zo zeggen: de keuze voor Dortmund was makkelijk, maar afscheid nemen van Anderlecht was dat allesbehalve. Toen ik met mijn ouders een eerste keer richting Duitsland ging, drong dat een eerste keer door. Ik kwam hier natuurlijk toe in volle revalidatie van een spierblessure. Nu concentreer ik me honderd procent op het terugkrijgen van mijn explosiviteit, beweeglijkheid. Ik doe alles stap per stap. Ik laat me niet gek maken.”

Tot slot kwam ook Romelu Lukaku aan bod. De Rode Duivel van Inter geldt als een rolmodel voor Duranville. “Big Rom is als een grote broer voor me. Ik kan hem altijd bellen. Hij biedt altijd een luisterend oor voor me.”

KIJK. Duranville verliet in januari Anderlecht voor Dortmund

Volledig scherm Duranville bij zijn debuut in mei tegen Club Brugge. © Photo News