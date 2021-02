Romelu Lukaku beantwoordt vragen van fans: "Toen ik 15 jaar was, duwde ik 100 kilo op de bench press”

Football Talk Football Talk. “Verenigd Koninkrijk wil deze zomer EK organise­ren”

21 februari Het Verenigd Koninkrijk staat open om meer EK wedstrijden te organiseren, dat schrijft The Times. De halve finales en finale gingen al sowieso door in Londen op Wembley, maar het VK wil meer. Aangezien de autoriteiten er plannen maken over de terugkeer van fans in stadions zou het zelfs het volledige EK, dat op dit moment nog in 12 verschillende gastlanden doorgaat, willen organiseren. Eerder bood ook Israël aan het EK te organiseren. Op dit moment houdt de UEFA nog vast aan het oorspronkelijke plan.