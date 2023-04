Roep om zwaardere schorsing Vanzeir steeds luider: analist wil volledig seizoen en denkt dat hij niet meer in kleedkamer kan, fanclubs New York verlaten stadion

Viking Army, Empire Supporters Club en Torcida 96 - drie supportersgroepen van New York Red Bulls - planden het protest. Ze vinden dat Dante Vanzeir - die zes wedstrijden geschorst wordt na het racisme-incident - onvoldoende bestraft wordt.

De wedstrijd begon een kleine drie kwartier later dan gepland vanwege noodweer. Maar de ‘South Ward’, de tribune achter het doel waar de trouwe supportersgroepen normaal staan, liep grotendeels leeg bij de aftrap. De gebruikelijke spandoeken van de aanhang waren eveneens weggehaald uit protest.

Voor aanvang van de match hielden enkele aanwezige fans nog pancarten vast met teksten als ‘Geloof zwarte spelers’ en ‘Geef racisme geen ruimte’. Na het spelen van het Amerikaanse volkslied werd ook ‘Ontsla Struber’ gezongen op de South Ward-tribune. Met de verkoop van ‘Against Racism’-sjaals werd bovendien geld ingezameld voor een antiracismecampagne.

Dante Vanzeir.

De drie groepen stuurden een gezamenlijke verklaring de wereld in. “We zijn verenigd in onze wens om te protesteren als reactie op het racisme dat plaatsvond op 8 april, evenals de ontoereikende actie van de New York Red Bulls en de Major League Soccer. We zullen niet actief supporteren in de Red Bull Arena tot Dante Vanzeir en Gerhard Struber (de coach, red.) een terechte straf krijgen en verantwoordelijk zullen gehouden worden voor hun daden. Hoewel Dante een schorsing kreeg van zes wedstrijden, vinden wij dit onvoldoende. De MLS heeft haar beleid van ‘Zero Tolerance’ ten aanzien van racisme niet nageleefd. We roepen de MLS op om hun bevindingen opnieuw te evalueren en een precedent te scheppen dat racisme niet kan getolereerd worden.”

“Ons protest begint zaterdag. We roepen iedereen op om samen met ons het stadion uit te lopen bij de aftrap. We roepen ook op tot een boycot van de handelkraampjes. We zijn van plan dit protest aan te houden tot aan onze voorwaarden is voldaan of we denken dat de organisatie een acceptabele verandering heeft doorgevoerd.”

Veel boosheid in voetbalshow CBS

Op vrijdagavond was het incident ook voer voor heel wat verontwaardiging in de studio van CBS en de voetbalshow Golazo. “Ik ben zwaar ontgoocheld in MLS”, aldus een zichtbaar aangedane analist Charlie Davies. “Na vele opvallende statements, waarbij onder andere nultolerantie gepredikt werd wat betreft racisme, keek de hele wereld naar de MLS. En dan hoor ik - voor het eerst in mijn leven - dat een speler toegeeft dat hij iemand racistisch bejegend heeft. Normaal wordt dat niet toegegeven en isq het zijn woord tegen dat van iemand anders. Maar hier is er geen twijfel. En toch blijft het lang stil bij MLS en wordt er na een onderzoek een belachelijk lage straf uitgesproken.”

“Ik dacht dat nultolerantie ook echt nultolerantie was. ‘Uit de competitie’, dat zou pas een statement geweest zijn. Een waar precedent. Pas dan zou de speler (Vanzeir, nvdr) echt tot inzicht gekomen zijn en zou hij de zwaarte van zijn aantijgingen begrijpen. Maar ik ben ook niet naïef natuurlijk en snap dat dit moeilijk is. Maar één seizoen, 34 matchen, dat zou een veel meer gepaste straf zijn.”

Volledig scherm Charlie Davies in CBS Sports Golazo. © CBS

Ook mede-analist Nico Cantor heeft een uitgesproken mening: “De grote ramp, is dat niet-blanke kinderen die voetbal willen spelen en deze match gezien hebben, zich niet gesteund zullen voelen door de MLS. Nee, ze geven de dader gewoon even ‘vakantie’. Zes matchen is niets. Dit katapulteert het voetbal in dit land terug naar waar het tien jaar geleden stond: nergens. Een schorsing van één seizoen, dat was alles behalve niets te veel gevraagd.”

Davies denkt ook niet dat Vanzeir nog geaccepteerd gaat worden in de kleedkamer van New York Red Bulls. “Hoe kan hij door zijn ploegmaats nog vertrouwd worden? De zwarte jongens in die kleedkamer, zullen zich inferieur voelen. Zij kunnen niet meer op dezelfde manier naar hem kijken. Wat is de boete? 10.000 dollar? Daar wordt toch eens om gelachen? Dit is echt triest en ontmoedigend, net nu het de goeie kant opging na al het harde werk dat er geleverd is.” En ten slotte presentatrice Susannah Collins: “Als dit ergens anders gebeurd was, bij elke ander bedrijf zoals bijvoorbeeld CBS, zou een ontslag volgen.”

KIJK. Racisme-incident Vanzeir: dit gebeurde er

KIJK. Dante Vanzeir besliste eerder al om racisme-incident toe te geven

Volledig scherm Links: de fans banen zich een weg uit het vak achter de goal. Rechts: actieve protesten binnen het stadion om de schorsing van Vanzeir: “We supporteren niet actief tot Dante gepaste straf krijgt” © rv / USA TODAY Sports via Reuters Con