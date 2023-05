Roel Vaeyens wordt CEO Sports van Italiaanse cultclub Parma

Nu trekt de man uit Teralfene dus naar Parma. De tweevoudige Uefa Cup-winnaar kwam Vaeyens op het spoor via de Amerikaanse eigenaar van de club Kyle J Krause. Krause en zijn zoon waren vorig jaar op bezoek in het Belfius Basecamp van club om er ideeën op te doen voor het nieuwe trainingscentrum dat hij in Parma wil neerpoten. Krause heeft grootse plannen met Parma, de sky is the limit. Twee speeldagen voor het einde van de competitie staat Parma op een zesde plaats in de Serie B. Een plek die rechtgeeft op de play-offs voor promotie naar de Serie A. Met Elias Cobbaut heeft Parma één Belg in dienst. Gianluigi Buffon verdedigt er nog steeds het doel. Hij is intussen 45 jaar en heeft ook na dit seizoen nog één jaar contract.