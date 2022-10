Rode Duivels op weg naar EK 2024 tegen Oostenrijk, Zweden, Azerbeidzjan en Estland, Martínez: “Als we op ons best zijn, moeten we ons kwalificeren”

Rode DuivelsOpnieuw een haalbare loting voor de Rode Duivels in de kwalificaties. Op weg naar het EK 2024 in Duitsland, werd België als reekshoofd ingedeeld met Oostenrijk, Zweden, Azerbeidzjan en Estland. De eerste twee landen plaatsen zich rechtstreeks, nummer drie speelt play-offs. België ontloopt Engeland en Frankrijk, die in pot 2 zaten en ingedeeld werden bij respectievelijk Italië en Nederland.

Het was op meerdere vlakken een zeer gunstige loting die er voor de Belgen uit de bus kwam. Ons land werd als reekshoofd in groep F onderverdeeld en dat is een groep bestaande uit vijf landen, terwijl er ook drie groepen van zes landen gevormd werden. Dat zijn alweer twee wedstrijden minder in een periode met een overvolle voetbalkalender.

Daarnaast werden Frankrijk en Engeland, de twee toplanden uit pot 2, ondergebracht in respectievelijk groep B en groep C, ging het Noorwegen van Erling Haaland uit pot 3 naar groep C en kwamen Griekenland en Turkije respectievelijk in groep B en D terecht. Vooral groep B werd zo een stevige klepper, met Nederland, wereldkampioen Frankrijk, Ierland, Griekenland en Gibraltar. De Ieren hebben bovendien nog een rekening openstaan met de Fransen, na de barrages voor het WK van 2010.

Volledig scherm Chiellini en Italië wonnen vorig jaar het EK na winst in de finale tegen Engeland op Wembley. Nu spelen beide landen opnieuw tegen elkaar. © Pool via REUTERS

In groep C staan met Italië en Engeland de EK-finalisten van vorig jaar tegenover elkaar. Ook in de groepsfase van de Nations League keken beide landen elkaar onlangs in de ogen. Noord-Macedonië hield Italië dit jaar dan weer weg van het WK in Qatar.

Martínez blij om in groep met 5 landen te zitten: “Dit moet lukken”

Roberto Martínez is tevreden met de landen die aan de Rode Duivels werden gekoppeld. “De voornaamste vraag vooraf was of we acht of tien matchen gingen moeten spelen. Er gaan twee ploegen naar het EK, en we spelen met Oostenrijk en Zweden tegen twee landen die capabel zijn om tegen iedereen resultaat te boeken. Dit is echt een goeie groep. (...) Met deze loting kunnen we ook twee oefenmatchen spelen, zo is het parcours voor 2023 al duidelijk. We speelden al tegen Estland, maar nog nooit tegen Azerbeidzjan dus dat wordt een nieuw gegeven. Tegen Oostenrijk en Zweden zullen we het goed moeten doen, maar als we op ons best zijn moeten we ons altijd kwalificeren.”

Maar eens gekwalificeerd, staat Martínez dan nog aan het roer bij de Duivels in 2024? “Ik werk nog steeds met de ingesteldheid alsof ik nog 50 jaar coach zal zijn. ‘t Gaat niet om mij persoonlijk. Ik zal doen wat het beste is voor alle partijen en ik bereid alles ook op die manier voor. Er zullen nog wel gesprekken komen, maar dat zal voor na het WK zijn”, zo liet de Spanjaard alweer niet in zijn kaarten kijken.

