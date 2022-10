Rode Duivels op weg naar EK 2024 in groep met Oostenrijk, Zweden, Azerbeidzjan en Estland - Nederland samen met Frankrijk

Rode DuivelsOpnieuw een haalbare loting voor de Rode Duivels in de kwalificaties. Op weg naar het EK 2024 in Duitsland, werd België als reekshoofd ingedeeld met Oostenrijk, Zweden, Azerbeidzjan en Estland. De eerste twee landen plaatsen zich rechtstreeks, nummer drie speelt play-offs. België ontloopt Engeland en Frankrijk, die in pot 2 zaten en ingedeeld werden bij respectievelijk Italië en Nederland.

Het was op meerdere vlakken een zeer gunstige loting die er voor de Belgen uit de bus kwam. Ons land werd als reekshoofd in groep F onderverdeeld en dat is een groep bestaande uit vijf landen, terwijl er ook drie groepen van zes landen gevormd werden. Dat zijn alweer twee wedstrijden minder in een periode met een overvolle voetbalkalender.

Daarnaast werden Frankrijk en Engeland, de twee toplanden uit pot 2, ondergebracht in respectievelijk groep B en groep C, ging het Noorwegen van Erling Haaland uit pot 3 naar groep C en kwamen Griekenland en Turkije respectievelijk in groep B en D terecht. Vooral groep B werd zo een stevige klepper, met Nederland, wereldkampioen Frankrijk, Ierland, Griekenland en Gibraltar. De Ieren hebben bovendien nog een rekening openstaan met de Fransen, na de barrages voor het WK van 2010.

Volledig scherm Chiellini en Italië wonnen vorig jaar het EK na winst in de finale tegen Engeland op Wembley. Nu spelen beide landen opnieuw tegen elkaar. © Pool via REUTERS

In groep C staan met Italië en Engeland de EK-finalisten van vorig jaar tegenover elkaar. Ook in de groepsfase van de Nations League keken beide landen elkaar onlangs in de ogen. Noord-Macedonië hield Italië dit jaar dan weer weg van het WK in Qatar.

Martínez blij om in groep met 5 landen te zitten: “Dit moet lukken”

