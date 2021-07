Rode Duivels met zelfde notering als Europees kampioen Italië: zo zien de bookmakers winstkansen op WK Qatar

Copa América Eindelijk die trofee met Argentinië: indrukwek­ken­de prijzen­kast Messi is nu volledig

11 juli Mogen we nu écht spreken van de beste voetballer aller tijden? Lionel Messi pakte al zo wat elke trofee die er te pakken viel in zijn carrière. Er bleef altijd dat ene manco: een prijs met Argentinië. Maar nu ook dat laatste kale plekje in zijn prijzenkast is opgevuld, kan Messi op beide oren slapen.