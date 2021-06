Rode Duivels en Finnen ‘opgeschrikt’ door schaars geklede veldbestormster

Rode Duivels Amper te zien: 0-1 van Lukaku afgekeurd na millime­ters offside

22:55 Centimeters? Millimeters? Net na het uur leek Romelu Lukaku de ban te breken na een geweldige assist van Kevin De Bruyne. ‘Big Rom’ verscheen oog in oog met Hradecky en deponeerde het leer netjes in zijn rechterbenedenhoek. 0-1 zou je denken, maar de VAR verpestte het feestje. De goal werd afgekeurd. Een kwestie van een teennagel, zo bleek uit de herhaling. Lukaku ontgoocheld, maar tien minuten later had hij dan toch zijn goaltje beet - meteen zijn derde waardoor hij zich opnieuw naast Ronaldo, Schick en Wijnaldum hijst aan de EK-topschutterstand.