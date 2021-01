Rode Duivel Thomas Meunier deelt snelheidsboete op Instagram: “Op deze was ik gelukkig...”

Op de bekeuring, Meunier werd geflitst in Duitsland, staan twee foto’s. Eéntje waarop de wagen en de nummerplaat te zien zijn en ééntje waarop de bestuurder - Meunier zelf - is afgebeeld. Met een grijns op het gezicht, zo merkte hij zelf ook op. “Op deze was ik gelukkig...”, schreef de Rode Duivel bij zijn post, die inmiddels niet meer te zien is. Hoe snel hij precies reed of hoe hoog de boete was, is niet duidelijk.