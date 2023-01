Roberto Martínez wordt om 13 uur voorgesteld als nieuwe bondscoach van Portugal, fans reageren niet wild

Voetbal Barcelona-spe­ler Hector Bellerin geeft collega’s veeg uit de pan: “Voetbal­lers zouden meer belastin­gen moeten betalen”

Hector Bellerin moet met een kleine 5.000 euro netto per week bij de kleinverdieners van FC Barcelona zitten. Het kan de Spanjaard weinig schelen, want hij ziet het grotere plaatje. “Ik heb het geluk dat ik in een financieel comfortabele situatie zit. Sommige collega’s denken er anders over, maar voetballers zouden in mijn ogen meer moeten bijdragen aan de maatschappij.”

5 januari