Roberto Martínez voorgesteld als Portugees bondscoach: “Ronaldo blijft belangrijke speler met wie ik ga praten”

“Op maandag 9 januari om 12 uur (Portugese tijd, red.) zal Fernando Gomes, voorzitter van de FPF, de nieuwe coach presenteren”, zo klonk het eerder vandaag het bij de Portugese voetbalbond. Roberto Martínez dus, die een contract tekent tot en met het WK van 2026. Op de persconferentie stelde Gomes bijzonder fier te zijn op de aanstelling van Martínez, wat hij een “historisch moment” voor Portugal vindt. Martínez is de eerste Spanjaard die Portugees bondscoach wordt. Hij wordt er de derde buitenlandse coach, na de Brazilianen Otto Gloria en Luiz Felipe Scolari.

Martínez zei in zijn eerste woorden erg trots te zijn om een selectie met zo veel talent onder zijn hoede te krijgen en “grote doelen” voor ogen te hebben. Hij kondigde een kennismakingsronde aan om iedereen beter te leren kennen, waarna hij al meteen een onvermijdelijke vraag over Cristiano Ronaldo kreeg. De superster kreeg op het voorbije WK amper speelkansen en verliet Manchester United voor Al-Nassr in Saoedi-Arabië. Martínez zei dat het logisch is dat hij nog rekening houdt met Ronaldo.

“Hij is een belangrijke speler voor de ploeg en verdient het grootste respect. Ik ben geen coach die overhaaste beslissingen neemt. Cristiano staat alvast op de lijst met spelers die ik wil spreken en leren kennen. Alleen al op basis van zijn staat van verdienste voor Portugal verdient hij dat, dus laten we praten. Daarna zal het een sportieve beslissing zijn. Aan mij om de sterkst mogelijke selectie te maken.”

Bij Portugal zal Martínez Fernando Santos aflossen. Die stond acht jaar aan het hoofd van de nationale ploeg, met de Europese titel in 2016 als absoluut hoogtepunt. Hij won ook de Nations League, maar op WK’s kon Portugal onder hem nooit overtuigen. Martínez was zeker geen eerste keus. De Portugese bond polste ook José Mourinho en Zinédine Zidane, maar zij hadden geen interesse.

In een poll op de website van de sportkrant ‘A Bola’ gaf 75 procent van de lezers aan dat ze Martínez niet zien zitten als bondscoach. Of die peiling bij enkele duizenden representatief is voor de brede publieke opinie in Portugal, zal nog moeten blijken. Sowieso ligt een Spanjaard als coach er gevoelig.

De eerste opdracht voor Martínez wordt om Portugal te plaatsen voor het EK van 2024 in Duitsland. In dat kader speelt Portugal thuis tegen Liechtenstein (23 maart), in Luxemburg (26 maart), thuis tegen Bosnië (17 juni) en in IJsland (20 juni).

