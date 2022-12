Roberto Martínez, nu ook in beeld bij Polen, geeft eerste interview na WK-uitschakeling: “Mijn pijnlijkste moment als bondscoach”

KIJK. Roberto Martínez gaat onder meer met Wesley Sonck uit de bol

Zijn allerlaatste meeting zat er voor Roberto Martínez vorige week al op. Vrijdag is het zijn allerlaatste werkdag in Tubeke. De Spanjaard trekt er met de feesten nog even tussenuit, voor zijn contract als bondscoach bij de KBVB helemaal afloopt. Waar zijn toekomst ligt, valt nog te bezien. Enkele dagen geleden werd hij al genoemd in Mexico, maar afgaande op wat er nu in de Poolse pers verschijnt, zou het wel eens Polen kunnen zijn. Daar zijn ze ontevreden met wat bondscoach Czeslaw Michniewicz op het WK toonde. Het is dan ook niet zeker dat de optie in zijn aflopend contract gelicht wordt.

Voor Martínez werd het in Qatar een afscheid in mineur. “Mijn pijnlijkste moment als bondscoach. Op de vorige WK’s wonnen we alle wedstrijden in de poulefase. In Qatar niet en dat heeft me toch verrast. In de eerste twee wedstrijden haalden we niet ons normale niveau. Canada was er pas voor de tweede keer bij op een WK en was ambitieus en gemotiveerd. Marokko liet meteen zien hoe sterk het is. Tegen Kroatië speelden we wel goed, maar wilde de bal er niet in. Al waren we er enkele keren dichtbij.”