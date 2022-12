Roberto Martínez - gisteren nog uit de bol op zijn afscheidsdrink - in eerste interview na WK-uitschakeling: “Heb geen formele plannen”

KIJK. Roberto Martínez gaat onder meer met Wesley Sonck uit de bol

Officieel spreken deed hij sinds die laatste persconferentie na de WK-uitschakeling in Qatar nog nergens, maar nu gaat zowaar een Pools medium met de primeur lopen. Martínez wordt in Polen genoemd als kandidaat-bondscoach, al blijft Czeslaw Michniewicz voorlopig wel in het zadel. Hij loodste de Poolse nationale elf in Qatar naar de achtste finales, maar krijgt in eigen land kritiek te slikken voor het geleverde spel en het is dan ook niet zeker dat de optie in zijn eveneens eind dit jaar aflopende contract gelicht zal worden.

Voor Martinez werd het in Qatar een afscheid in mineur bij de Rode Duivels. “Dat was het pijnlijkste moment als bondscoach. Op de vorige twee grote toernooien wonnen we alle wedstrijden in de groepsfase. In Qatar kwamen we dus in een nieuwe situatie terecht. Dat heeft me toch wel verrast. In die eerste twee wedstrijden haalden we niet ons normale niveau. Canada was er nog maar voor de tweede keer bij op een WK en was dus ambitieus en gemotiveerd. En Marokko liet meteen zien hoe sterk het is. In de derde wedstrijd tegen Kroatië speelden we wel goed, maar wilde de bal er niet in. We waren er nochtans enkele keren dichtbij.”