Roberto Martinez FIFA-gezicht van een campagne voor meer aandacht voor mentaal welzijn in de sport

VoetbalWereldvoetbalbond FIFA vraagt in een campagne aandacht voor psychische aandoeningen in de sport en moedigt zij die daaronder lijden aan om hulp te zoeken. “Als ze het gesprek willen aangaan, kan dat wellicht levens redden”, zegt Fifa-voorzitter Gianni Infantino over de campagne. Een van de uithangborden van de campagne is onze bondscoach Roberto Martínez.

Onder andere Teresa Enke, de weduwe van de voormalige Duitse international Robert Enke, is betrokken bij het project. Infantino bedankte haar tijdens zijn presentatie uitvoerig voor haar medewerking. Robert Enke pleegde in 2009 zelfmoord vanwege depressies. De naar hem genoemde stichting financiert onder meer het onderzoek naar mentale problemen en de behandeling daarvan.

Ook actieve voetballers en oud-spelers ondersteunen de campagne, getiteld #ReachOut. Één van de ambassadeurs is Belgisch bondscoach Martínez, die het actuele aspect van de problematiek aangrijpt om het belang ervan te onderstrepen, van jonge kinderen tot topsporters. “We moeten begrijpen dat achter elke voetballer ook een mens schuilt die worstelt met dezelfde problemen waarmee we allemaal soms geconfronteerd worden”, aldus de Spanjaard. “In de kleedkamer van een voetbalteam word je niet verondersteld je van je zwakste kant te tonen, down te zijn of niet de juiste mindset te hebben.”

“Maar allemaal kampen we wel eens met een mindere mentale gezondheid en daar moeten we ons bewust van zijn. Als dat zo is, moeten we vooral voldoende dapper zijn om daarover ook te praten of hulp te zoeken. Dat is een heel belangrijk gegeven, waarvan we ons binnen de Belgische voetbalbond bewust zijn. Als KBVB hebben we daarin een verpletterende verantwoordelijkheid en is het belangrijk een omgeving te creëren waarin elke speler - en iedereen die ook maar iets met sport te maken heeft - zich vrij voelt en steun krijgt wanneer hij erover wil praten.”

Mentale problemen bij sporters worden dit jaar meer dan eens door atleten zelf in het openbaar aan de orde gesteld. Tennisster Naomi Osaka maakte tijdens Roland Garros bekend dat ze last had van perioden van depressies. Turnster Simone Biles onthulde haar psychische problemen tijdens de Olympische Spelen in Tokio. Ook wielrenner Tom Dumoulin sprak begin dit jaar over zijn mentale terugval.