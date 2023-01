“Roberto Martínez bereikt mondeling akkoord om nieuwe bondscoach van Portugal te worden”

‘The Telegraph’ meldde gisteren al dat Martínez in beeld was én het aanbod in overweging nam, maar nog geen beslissing nam. Vandaag schrijft ‘The Athletic’ dus dat er al een mondeling akkoord is tussen de voormalige bondscoach van de Rode Duivels en de Portugese voetbalbond. Martínez zou in de loop van volgende week voorgesteld worden als de opvolger van Fernando Santos.