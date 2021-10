Roberto Mancini houdt niet vast aan recordreeks: “Vroeg of laat zullen we eens verliezen”

Nations LeagueEuropees kampioen Italië treft morgen in Milaan in de halve finale van de Nations League Spanje. Bondscoach Roberto Mancini benadrukte dat de ongeslagen reeks van de Italianen, die nu al 37 wedstrijden duurt, niet ten eeuwigen tijde zal blijven duren.

“We zitten aan 37 en het zou ons plezier doen om nog even door te gaan, maar dat zal van onszelf afhangen”, zegt Mancini. “Luis Enrique (de Spaanse bondscoach, red.) heeft gelijk als hij zegt dat we vroeg of laat wel eens zullen verliezen. Dat is wiskunde. We zouden liefst doorgaan tot en met het WK in december 2022, maar dat wordt niet simpel. Op dit moment willen we vooral de finale van de Nations League halen. We willen ook de jongeren vooruitgang laten maken. We hebben nog veertien maanden tot het WK en die jongeren hebben wedstrijden op dit niveau nodig.”

Mancini blikte ook nog even terug op de halve finale van het EK tegen Spanje, die Italië won na strafschoppen. “We hebben afgezien toen”, klonk het. “Spanje speelde zijn beste wedstrijd van het EK toen en ze hebben ons op balbezit in moeilijkheden gebracht. We moeten bepaalde situaties beter aanpakken en sneller zijn.”

Tegen Spanje kan de Italiaanse bondscoach niet over al zijn troeven beschikken. “De twee spitsen vanop het EK (Immobile en Belotti, red.) ontbreken geblesseerd”, zegt hij. “Keane is een optie, net als Raspadori. Er zijn ook andere opties. We zullen zien wie de beste is. Insigne en Bernardeschi hebben ook al in die rol gespeeld”, besluit Mancini.

Enrique: “Wie zegt dat wij zonder spits zullen spelen?”

Spaans bondscoach Luis Enrique blikte ook vooruit op de halve finale van de Nations League tegen Italië. Hij hoopt dus een einde te maken aan de Italiaanse zegereeks en wil vooral aanvallen. “Als je 37 wedstrijden ongeslagen blijft, wil dat zeggen dat je veel zaken goed doet”, zei Enrique over Europees kampioen Italië. “We doen in zekere zin hetzelfde als zij, omdat we het spel bepalen. Zij gaan natuurlijk proberen om ongeslagen te blijven, en wij gaan proberen om hen te kloppen en de finale te bereiken. Het is alvast een mooie beloning om hier te zijn tussen de beste ploegen, maar je moet ambitieus zijn. Er ontbreken verschillende spelers bij ons, maar ik heb het geluk dat er ook veel jongens wél inzetbaar zijn. Dat is positief.”

Veel waarnemers nemen aan dat Spanje woensdag zonder spits aantreedt, maar Enrique wil dat niet zomaar toegeven. “Wie zegt dat ik zonder spits speel? We zullen wel zien”, klonk het. “Er zitten zes of zeven aanvallers in de selectie die ofwel in het centrum, ofwel op de flank kunnen spelen. Ik ben alvast een heel aanvallende trainer, maar ik ben overtuigd dat er vele manieren zijn om aan te vallen. Aanvallen blijft altijd ons doel. Niet met één speler, maar met de hele ploeg. We gaan proberen meer kansen te creëren en de bal bij te houden, want dat is cruciaal in ons spel.”

Enrique kreeg ook vragen over Gavi, de zeventienjarige aanvallende middenvelder van Barcelona die voor het eerst is opgeroepen. “Of hij titularis kan zijn? Dat weet ik eerlijk gezegd nog niet. Ik heb hem nog maar één keer bezig gezien op training, maar telkens ik hem zie bij Barça lost hij de verwachtingen in”, besloot de bondscoach van Spanje.

